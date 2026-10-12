سبيرتسيان وإيبانيز يعودان إلى تشكيل الأهلي

عاد الأرميني إدوارد سبيرتسيان، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى التشكيل الأساسي، الذي يواجه الوصل الإماراتي، مساء الإثنين، ضمن ثاني جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويبدأ حامل اللقب المباراة، على ملعب «زعبيل» في دبي، بعبد الرحمن الصانبي في حراسة المرمى، والظهيرين سعيد باعطية وسعد بالعبيد، والمدافعَين التركي مريح ديميرال والبرازيلي روجير إيبانيز والفرنسي فالنتين أتانجانا وزياد الجهني وسبيرتسيان، لاعبي الوسط، وثلاثي الهجوم البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو وصالح أبو الشامات والإنجليزي إيفان توني.

وصانع الألعاب الأرميني أساسيّ منذ انضمامه إلى الفريق، عبر فترة الانتقالات الماضية، لكنه دخل بديلًا أمام الفتح، الجمعة في ثامن جولات دوري روشن السعودي. جاء ذلك بعد خوض اللاعب أربع مباريات دولية ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وإضافةً إلى سبيرتسيان، يعود المدافع البرازيلي روجير إيبانيز إلى التشكيل الأساسي للمدرب الهولندي مارينو بوسيتش، بعدما غيّبه نقص الجاهزية، بسبب إصابة أخيرة، عن مباراة الفتح.

وعلى دكة الاحتياط، يحتفظ بوسيتش بـ 12 لاعبًا، من بينهم المهاجم فراس البريكان، والفرنسي إبراهيما ديابي، لاعب الوسط، والجناح البرازيلي ماتيوس جونسالفيش، والأوكراني أرتيم بوندارينكو، لاعب الوسط.