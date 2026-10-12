رايندرز يعيد فرحة «البرنابيو»

عاد الهولندي تيجاني رايندرز، لاعب وسط فريق القادسية الأول لكرة القدم، إلى التسجيل في البطولات القارية للأندية أمام باختاكور الأوزبكي، الإثنين، بعد غياب امتد منذ نوفمبر 2024، عندما هز شباك ريال مدريد الإسباني بقميص ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وسجل رايندرز هدف القادسية أمام باختاكور على ملعب باختاكور المركزي في طشقند، ضمن الجولة الثانية من مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، ليدون أول أهدافه في البطولة الآسيوية منذ انتقاله إلى الفريق الشرقي الصيف الماضي.

ويعود آخر هدف قاري للاعب الهولندي إلى 5 نوفمبر 2024، عندما أحرز الهدف الثالث لميلان في انتصاره 3ـ1 على ريال مدريد بملعب «سانتياجو برنابيو» ضمن دوري أبطال أوروبا.

وكان ذلك أحد ثلاثة أهداف سجلها رايندرز في النسخة نفسها من البطولة.

وبعد رحيله عن ميلان، خاض رايندرز عشر مباريات في دوري أبطال أوروبا موسم 2025ـ2026 مع مانشستر سيتي الإنجليزي، بإجمالي 580 دقيقة، من دون أن يسجل، مكتفيًا بثلاث تمريرات حاسمة.

وانتقل الدولي الهولندي بعدها إلى القادسية، وشارك في انتصار فريقه على الوصل الإماراتي 2ـ1 في افتتاح مشواره الآسيوي من دون التسجيل، قبل أن يفتتح رصيده القاري بقميص الفريق أمام باختاكور.