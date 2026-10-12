الثلاثاء.. انطلاق دوري أبطال الخليج بـ 3 مواجهات

تنطلق منافسات النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية للموسم الرياضي 2026ـ2027، التي ينظمها الاتحاد الخليجي لكرة القدم، الثلاثاء، بمشاركة 12 فريقًا.

وتشهد الجولة الافتتاحية إجراء ست مباريات على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، وتتطلع الفرق المشاركة إلى تحقيق بداية إيجابية في مشوار دور المجموعات، الذي يشهد منافسة على ثماني بطاقات مؤهلة إلى الدور ربع النهائي.

وتُفتتح منافسات البطولة الثلاثاء بثلاث مواجهات، حيث يستضيف فريق نيوم الأول لكرة القدم نظيره شعب حضرموت اليمني على ملعب الوطني في مدينة تبوك، ضمن منافسات المجموعة الأولى، في لقاء يسعى خلاله الفريقان إلى استهلال مشوارهما في البطولة بنتيجة إيجابية.

وفي المجموعة الثانية، يلتقي قطر القطري مع الزوراء العراقي على ملعب سحيم بن حمد في الدوحة، في مواجهة يتطلع خلالها الفريقان إلى حصد النقاط الثلاث وتعزيز فرصهما في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، يستضيف النصر الإماراتي نظيره الرفاع البحريني على ملعب آل مكتوم في دبي، في مواجهة يسعى خلالها كلا الفريقين إلى تسجيل انطلاقة إيجابية في بداية مشوارهما بالبطولة.

وتُستكمل مباريات الجولة الافتتاحية الأربعاء بثلاث مواجهات أخرى، حيث يستضيف الدحيل القطري نظيره الشباب العماني على ملعب عبد الله بن خليفة في الدوحة، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثالثة، يلتقي الاتفاق مع كاظمة الكويتي على ملعب الأول في الدمام، فيما يستضيف عجمان الإماراتي نظيره أربيل العراقي على ملعب راشد بن سعيد، في مواجهتين تسعى خلالهما الفرق الأربعة إلى تحقيق بداية قوية في دور المجموعات.

وتشهد النسخة الثالثة من البطولة مشاركة 12 فريقًا موزعين على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق، تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين، ذهابًا وإيابًا.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، إلى الدور ربع النهائي، الذي تلعب منافساته بنظام الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن تستمر منافسات دور المجموعات حتى 17 فبراير 2027، على أن تلعب مباريات الدور ربع النهائي خلال الفترة من 2 إلى 17 مارس 2027، فيما تلعب منافسات الدور نصف النهائي والمباراة النهائية خلال الفترة من 23 إلى 30 أبريل 2027.