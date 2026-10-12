أمام باختاكور .. التعادل السعودي الثامن يطال القادسية

فرض فريق باختاكور الأوزبكي الأول لكرة القدم التعادل على ضيفه القادسية 1ـ1 الإثنين، على ملعب باختاكور المركزي في طشقند، ضمن الجولة الثانية من مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتقدم القادسية عن طريق الهولندي تيجاني رايندرز عند الدقيقة 35، قبل أن يدرك الفريق الأوزبكي التعادل بواسطة دوستونبيك خامداموف من علامة الجزاء «89» ويحرم الضيوف من تحقيق انتصارهم الثاني تواليًا في البطولة.

ويعد التعادل أمام القادسية الثاني تواليًا لباختاكور أمام نادٍ سعودي في النسخة الجارية، بعدما استهل مشواره بالتعادل 1ـ1 أمام الأهلي على ملعب «الإنماء» في جدة.

وسبق للفريق الأوزبكي أن تعادل أمام خمسة أندية سعودية في دوري أبطال آسيا منذ 2003، إذ خرج بنتائج متعادلة أمام الهلال 3 مرات وواحدة أمام كل من والاتحاد والنصر والشباب، قبل أن يضيف الأهلي ثم القادسية إلى القائمة في النسخة الجارية.

وبتعادل القادسية، وصل باختاكور إلى تعادله الثامن أمام الأندية السعودية في البطولة منذ 2003، والثاني خلال شهر واحد أمام ممثلي السعودية.

ورفع القادسية رصيده إلى أربع نقاط بعد فوزه 2ـ1 على الوصل الإماراتي في الجولة الأولى، فيما وصل باختاكور إلى نقطتين بعد تعادلين متتاليين أمام الأهلي والقادسية.