نيوم ينهي تحضيرات أبطال الخليج

أنهى فريق نيوم الأول لكرة القدم تحضيراته، الإثنين، لمواجهة شعب حضرموت اليمني، الثلاثاء، في افتتاح مشواره ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، الذي يحتضنه ملعب مدينة الملك خالد الرياضية «ملعب الوطني» في تبوك، عند الـ09:00 مساءً، ضمن منافسات النسخة الثالثة من البطولة لموسم 2026ـ2027.

وأجرى نيوم حصة تدريبية صباحية حرص خلالها الفرنسي كريستوف جالتييه على وضع اللمسات النهائية قبل دخول المواجهة الخليجية.

ويسعى نيوم إلى تدشين مشاركته الخليجية الأولى بنتيجة إيجابية، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، ومواصلة تقديم المستويات التي ظهر بها خلال منافسات دوري روشن السعودي، على الرغم من تعثره بالتعادل أمام الحزم في الجولة الثامنة.

وكان نيوم قد خرج بنقطة من مواجهة الحزم، السبت، بعد تعادلهما بهدف لمثله، إذ تقدم الفريق المنافس عن طريق المالي أبو بكر دياكيتي في الدقيقة 41، قبل أن ينجح الجزائري سعيد بن رحمة في إدراك التعادل لنيوم، عقب مشاركته بديلًا مع بداية الشوط الثاني، في عودة لافتة بعد غيابه عن الفريق خلال الجولات الخمس السابقة.

وأوقف التعادل سلسلة انتصارات نيوم الثلاثة المتتالية، التي جاءت بعد خسارتين أمام القادسية والرياض، إذ استعاد الفريق توازنه بتحقيق ثلاثة انتصارات متتابعة، قبل أن يتعادل مع الحزم، في مباراة شهدت تحسن أدائه خلال الشوط الثاني، وفق ما أشار إليه الجهاز الفني عقب اللقاء.

ويأمل نيوم في استثمار عودة بن رحمة إلى المشاركة، وتعزيز حضوره الهجومي في الاستحقاق الخليجي، مع التعامل مع المباراة بوصفها بداية مشوار جديد يتطلب تحقيق انطلاقة قوية، قبل استكمال منافسات المجموعة التي تضم إلى جانبه شعب حضرموت، والشباب العماني، والدحيل القطري.