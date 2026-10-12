التعاون يحفز جمهوره آسيويّا

دعا مجلس جمهور نادي التعاون مشجعي النادي إلى الحضور ومساندة الفريق الأول لكرة القدم في مواجهته أمام الريان القطري، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2، في اللقاء الذي يحتضنه ملعب النادي في بريدة عند الـ07:00 مساءً

ويأمل المجلس في حضور جماهيري يعزز حظوظ التعاون في تحقيق انتصاره الأول بالبطولة، بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام النهضة العُماني 1ـ1، في المباراة التي جرت في مسقط سبتمبر الماضي.

وتكتسب المواجهة أهمية للفريق القصيمي، الذي يتطلع إلى استثمار اللعب على أرضه وبين جماهيره لحصد النقاط الثلاث، وتعزيز موقفه في المجموعة، أمام الريان القطري الذي استهل مشواره بفوز مثير على الفيصلي الأردني بنتيجة 4ـ3.

وتأتي الدعوة الجماهيرية في وقت يسعى فيه التعاون إلى تجاوز تعثراته المحلية، واستعادة توازنه عبر المنافسة القارية، وسط تطلعات جماهيره إلى ظهور الفريق بصورة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مبارياته الآسيوية على ملعبه.