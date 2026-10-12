مفتي عام السعودية: استهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية المقدسات وقاصدي الحرمين جريمة عظيمة

قال الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، سماحة المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء: «إن استهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية للمنشآت المدنية، وإزهاق الأرواح المعصومة، ومن ذلك قاصدو المسجد الحرام والمسجد النبوي، هو من أعظم الجرائم التي توعد الله عز وجل عليها بالعذاب الأليم»، قال الله تعالى: «ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم»، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة المنورة: «من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء».

وأضاف سماحته: «إنه عبر التاريخ ما سلك أحد مسلك هذه العصابة المجرمة من استهداف المقدسات، واستهداف قاصدي بيته الحرام، إلا كان مصيره الهلاك، والعاقبة الوخيمة، نسأل الله تعالى أن يقطع دابر هؤلاء المجرمين، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين».