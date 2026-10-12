نائب أمير الرياض يطمئن على مصابي عدوان الميليشيا الحوثية الإرهابية

نقل الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ إلى المصابين جراء العدوان الإرهابي، الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وجاء ذلك خلال تفقده للمصابين الذين يتلقون الرعاية الصحية في عدد من المستشفيات بمدينة الرياض.

وسأل نائب أمير الرياض الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا توجيهات القيادة بتوفير كل الإمكانات الطبية لخدمتهم حتى يخرجوا بإذن الله سالمين معافين.