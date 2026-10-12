الفيحاء يطمئن على مصاب الاعتداء الغاشم

اطمأن الدكتور توفيق المديهيم، رئيس نادي الفيحاء، على حالة وائل السفري، لاعب فريق تحت 15 عامًا لكرة القدم، الذي أصيب جرَّاء الاعتداء الغاشم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وبثّ الفيحاء، عبر حسابه على منصة «إكس» الإثنين، مقطع فيديو يُظهِر المديهيم، وعبد الرحمن الأحيدب، الرئيس التنفيذي، في زيارةٍ للسفري، داخل أحد المستشفيات، للاطمئنان عليه.

وتمنّى المديهيم للاعب التعافي سريعًا، لبدء التأهيل الخاص بالرياضيين.