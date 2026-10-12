آنج يعيد تطبيق فكرة غابت 4 مباريات

عاد الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى استخدام خيار الجمع بين لاعبَي وسطٍ ليس بينهما عبد الله الخيبري، عبر التشكيلة الأساسية التي اعتمدها لمواجهة نيفتشي فرجانة الأوزبكي، الإثنين، ضمن ثاني جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأضاف بوستيكوجلو البرازيلي أنجيلو جابرييل إلى تركيبة خط الوسط، فيما سحب منها الخيبري، الذي شارك أساسيًّا في جميع المباريات الأربع الماضية، شاملةً مواجهة العين الإماراتي لحساب الجولة الافتتاحية من «النخبة».

ويشارك أنجيلو في خط الوسط إلى جوار البرتغالي سامو كوستا، بينما يجلس الخيبري، المعروف بأداء الواجبات الدفاعية، على مقاعد البدلاء.

ويعود الظهور الأخير للبرازيلي بصفةٍ أساسيةٍ في تشكيل النصر إلى مباراة الفريق مع الخليج، 12 سبتمبر الماضي، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي. وبعدها دخل بديلًا لربع ساعةٍ أمام العين الإماراتي، ثم خرج من القائمة التي خاضت اللقاء الأخير مع الدرعية في «روشن».

وحافظت عشرة أسماءٍ بدأت مباراة الدرعية على أماكنها في خيارات بوستيكوجلو، الذي فضَّل الدفع بالتشكيل الأساسي، قبل ثلاثة أيامٍ من الموقعة المنتظرة أمام الأهلي لحساب بطولة الدوري.

ويشمل التشكيل عوَّاد أمان، الظهير الأيسر الواعد، الذي سجَّل أمام الدرعية مشاركته الأولى بصفةٍ أساسيةٍ مع النصر.

وغادر أمان مصابًا في الدقائق الأخيرة من تلك المباراة، لكنَّه تمكَّن من التعافي سريعًا، ليشارك مجدَّدًا بصفةٍ أساسيةٍ.

ويبدأ النصر اللقاء بالبرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار نواف بوشل، والفرنسي محمد سيماكان، والإسباني إينيجو مارتينيز، وعوَّاد أمان.

ويتكوَّن خط الوسط من أنجيلو، وكوستا، والبرتغالي جواو فيليش الذي يتمركز خلف مواطنه كريستيانو رونالدو، رأس الحربة، فيما يشغل الطرفين الفرنسي كينجسلي كومان، والسنغالي ساديو ماني، الجناحان الأيمن والأيسر.

ويبحث النصر عن نقاطه الأولى في البطولة بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام العين برباعيةٍ نظيفة.