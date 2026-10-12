أهل الرياضة بصوت واحد: الحوثي مجرم

أسهم فيديو قناة «العربية» الخاص باعتداء الميليشيا الحوثية الإرهابية على مطار الملك خالد الدولي، في الرياض العاصمة السعودية، والذي أظهر لحظة استهداف المعتمرين قاصدي بيت الله الحرام، قبل دخولهم الطائرة التي تنقلهم إلى الأراضي المقدسة، في إظهار غضب واستنكار في الوسط الرياضي كبير.

وأدان الأساطير، والنجوم، واللاعبون، والإعلاميون الرياضيون، الاستهداف الغاشم الجبان، الذي أسفر عن وفاة 12 شخصًا، وإصابة 309 أشخاص، وفق ما أعلنته هيئة الطيران المدني، الأحد.

واستهجنت أبرز الأسماء في المجتمع الرياضي السعودي مشاهد استهداف «مدنيين عُزّل»، عبر منشورات بثّوها في حساباتهم الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس»، منهم أساطير كرة القدم ماجد عبد الله الذي قال: «اللهم احفظ وطننا الغالي المملكة العربية السعودية من كل سوء، وأدم عليه نعمة الأمن والأمان والعز والرخاء. اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، ووفقهما لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، وأدم عزّها ومجدها»، وسامي الجابر: «اللهم ارحم من استشهد في هذا الاعتداء الآثم، واغفر لهم، واجبر مصاب أهلهم وذويهم، واشفِ المصابين شفاء عاجلًا لا يغادر سقمًا، اللهم احفظ بلادنا وأهلها والمقيمين على أرضها الطاهرة من كل سوء ومكروه، اللهم انصر جنودنا المرابطين وسدد رميهم، وأدِم علينا نعمة الأمن والأمان».

وكتب النجم ياسر القحطاني: «ما يقومون به مطايا الفرس من تعمد استهداف المدنيين ما هو إلا دليل على المعاناة الكبيرة التي يتلقونها من أبطالنا الأشاوس، اليمن سيعود لأهله ونهاية هذه الشرذمة قريبة بإذن الله. هذه الأرض تعهد الله بحمايتها، وهيأ لها ولاة أمرنا حفظهم الله لنعيش بأمن واطمئنان ولله الحمد».

وعلى صعيّد اللاعبين الحاليين، نشر سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم منشور: «اللهم احفظ وطننا الغالي..»، إضافة إلى زملائه في الفريق، سلطان مندش: «اللهم احفظ وطننا وقيادته وشعبه، وأدم على السعودية عزّها وأمنها واستقرارها، واجعلها شامخةً عزيزةً دائمًا»، وحسان تمبكتي: «رب اجعل هذا البلد آمنًا».

وقال عبد الإله المالكي، لاعب فريق الدرعية: «اللهم أعز مملكتنا الغالية بنصرك، وأذل من عاداها.. رحم الله شهدائنا، وشفى جرحانا، ورد كيد المعتدين ومن أيدهم إلى نحورهم. لثراك يا بلادي تُبذل الأرواح، وفي سبيل عزك تهون التضحيات، وما النصر إلا من عند الله، وإنه لقريب بحوله وقوته».

وبثّ علي الأسمري، لاعب فريق الشباب، صورة جماعية برفقة زملائه والطاقم الإداري والفني، جاء فيه: «الله يحمي بلادنا من كل سوء ومن كل شر يا رب العالمين».

وكتب محمد البريك، لاعب نيوم: «اللهم انصر بلادنا الغالية واخز أعداءها واكفها شر من أراد بها سوءًا، ورد كيد الكائدين في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرًا عليهم، اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، وأدِم عليها أمنها وعزّها وانصر جنودنا وحماتها وسدّد رميهم وثبّت أقدامهم وأيّدهم بنصرك».

والتحق نواف بوشل، لاعب النصر، بركب اللاعبين مستنكري الاعتداء، وقال: «اللهم ارحم شهدائنا واشفِ كل مُصاب واحفظ رجال أمننا وأيِّدهم بعونٍ وتوفيقٍ ونصرٍ من عندك».

ونشر حسن كادش، مدافع الاتحاد، منشورًا جاء فيه: «اللهم احفظ المملكة العربية السعودية وأدم عليها أمنها وأمانها واحمِها من كيد المعتدين، اللهم وفق حكامها وانصر جنودها البواسل وسدد رميهم واحفظ شعبها الكريم وكل المسلمين المقيمين على أرضها واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا مصانًا بعزتك يا قوي يا عزيز»، ومثله عبد الرحمن الصانبي، حارس مرمى الأهلي، عبر خاصية القصة في منصة «إنستجرام»: «ربّ اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا، اللهم احفظ هذا البلد، وأدم عليه نعمة الأمن والاستقرار، ووفق قيادته لما فيه خيره ورفعته، واحرس شعبه من كل سوء، واجعله دائمًا بلدًا عامرًا مطمئنًا».

ولم يغب سعود عبد الحميد، لاعب لانس الفرنسي، المحترف في الخارج عن المشهد، وكتب: «اللهم احفظ بلادي».

ولدى الإعلاميين والصحافين والكتاب الرياضيين، كتب تركي العجمة، مقدم برنامج «المنصة»: «اللهم ارحم المتوفين واشف المصابين والعن أعداء الدين والوطن من الحوثيين يا رب العالمين إنك على ذلك لقادر».

وقال الدكتور نبيه ساعاتي، الكاتب الصحافي في المجال الرياضي: «اعتداء غاشم غادر نال من المسلمين الآمنين، ما يؤكد وحشية الحوثي البائد والذي لا يعرف لا دين ولا ملة وإنما الانصياع التام للمجوس. نسأل الله أن يحفظ بلاد الحرمين قبلة المسلمين».

وبثّ خالد الربيعان، مستشار الاستثمار والاتصال الرياضي، والكاتب في صحيفة «الرياضية» منشورًا عبر حسابه الشخصي، جاء فيه: «اللهم إني استودعتك وطنًا يسكن القلب، فاحفظه بحفظك، وأدم عليه نعمة الأمن والأمان، والعزّ والرخاء، واصرف عنه كل سوء وفتنة. اللهم احفظ سماءه وأرضه، وبرّه وبحره، واحفظ قيادته وشعبه، ومن يعيش على أرضه، واجعل السعودية دائمًا دار أمنٍ وخيرٍ ومجد».

وقال الصحافي نواف العقيّل، كاتب صحيفة «الرياضية»: «اللهم من أراد بلادنا بسوء فاجعل الدائرة عليه ومن كادها فكده ورد كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا وقادتنا وجنودنا ورجال أمننا لكل خير وصلاح واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك واجعل عملهم في رضاك. اللهم احفظ بلادنا بالأمن والإيمان واجمع كلمتنا على التوحيد والسنة».

وفيما يخص الجماهير، عّلق المعرف «sakab11» على الفيديو الذي نشره حساب «الرياضية ـ عاجل» نقلًا عن «العربية» في المنصة ذاتها، قائلًا: «مشاهد مؤلمة لمعتمرين ومسافرين أبرياء كانوا يستعدون لرحلاتهم لا يحملون إلا نواياهم ووجهاتهم فإذا بهم أمام اعتداء آثم يهدد أمنهم وسلامتهم.. اللهم ارحم الشهداء واشفِ المصابين واجبر قلوب ذويهم واحفظ بلادنا من كل سوء وأدم علينا نعمة الأمن والأمان».

وكتب المغرد فيصل: «حسبي الله ونعم الوكيل. الله يحفظ دولتنا من كل اعتداء غاشم، ويرحم من مات، ويشفي كل مصاب. اللهم انصر دولتنا، واحفظ أرضنا وقيادتنا وشعبنا، وأعلِ رايتنا، وأدم علينا نعمة الأمن والأمان».

ومثله حسين الذي قال: «اللهم من أرادنا وأراد بلاد المسلمين بسوء اللهم اشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرًا عليه يا رب العالمين، اللهم ارحم المتوفين وتقبلهم من الشهداء، اللهم اشفِ المصابين وأرجعهم إلى أهليهم سالمين يا رب العالمين».

وأكد باهي أن الفيديو كشف إجرام الميليشيا الحوثية الإرهابية، وكذب شعاراتها، مضيفًا: «أي قضية يدعي الحوثي نصرتها وهو يستهدف مطارًا مدنيًا يضم معتمرين ومسافرين آمنين، أي عقيدة تبيح تحويل ثياب الإحرام البيضاء إلى أكفان؟ هذه ليست بطولة ولا مقاومة بل جريمة إرهابية تكشف أن من يستبيح دماء الأبرياء لا يحمل قضية بل يحمل مشروعًا للقتل والدمار».