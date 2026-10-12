رودجرز: جزائيتهم غير صحيحة

انتقد الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، قرار الحكم باحتساب ركلة جزاءٍ ضدهم خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء أمام باختاكور الأوزبكي، معربًا عن عدم اقتناعه بصحة القرار، في الوقت الذي أثنى فيه على المجهود البدني الذي قدَّمه لاعبوه على الرغم من ضغط المباريات والسفر.

وقال رودجرز في المؤتمر الصحافي عقب المباراة، الإثنين: «كانت مباراةً جيدةً حقًّا، لكننا نشعر بخيبة أملٍ بسبب احتساب ركلة جزاءٍ ضدنا في وقتٍ متأخرٍ جدًّا. لم أكن أعتقد أنها ركلة جزاءٍ من الأساس».

وأضاف مدرب القادسية: «اللاعبون قدَّموا كل ما لديهم على أرض الملعب، وأظهروا طاقةً كبيرةً على الرغم من خوضنا مباراةً مساء الجمعة الماضية، إضافةً إلى إرهاق السفر».

من جانبه، أكد الغاني كريستوفر بونسو باه، لاعب القادسية والحاصل على جائزة أفضل لاعبٍ في المباراة، أن فريقه يدخل جميع مواجهاته بهدف تحقيق الانتصار، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يركز على ترسيخ هذه العقلية لدى اللاعبين.

وقال بونسو باه خلال المؤتمر الصحافي: «نخوض كل مباراةٍ بهدف الفوز، ونسعى دائمًا إلى تحقيق الانتصار في كل لقاء».

وأضاف: «المدرب يغرس فينا أهمية تجنُّب الخسارة عندما لا نتمكَّن من تحقيق الفوز، ونحن نقدم أداءً جيدًا، ونظهر بمستوياتٍ مميَّزة».