سيميوني: نأمل استعادة حاسة ألفاريز التهديفية

يأمل الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، أن يتمكَّن مواطنه خوليان ألفاريز من استعادة حسِّه التهديفي عشية استضافة مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى أتلتيكو إلى تعديل مساره بعد الخسارة أمام ليفربول الإنجليزي 1ـ2 في الجولة الأولى، فيما يعمل يونايتد على تحقيق فوزٍ ثانٍ بعد اكتساحه صباح الأذري 4ـ0.

ولم يسجل ألفاريز أي هدفٍ مع الفريق الموسم الجاري. وكان النادي رفض تلبية رغبته في الانتقال إلى غريمه المحلي برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وذكر سيميوني في مؤتمرٍ صحافي، الإثنين: «أعتقد أن المهاجمين الذين يتمتعون بخصائص ألفاريز يحتاجون دائمًا إلى الأهداف، وليس هو فقط».

ووصف المدرب اللاعب بالقول: «هو لاعبٌ جماعي، كما يملك القدرة على تسجيل الأهداف، والربط بشكلٍ جيدٍ جدًّا مع زملائه في الملعب، وصناعة التمريرات الحاسمة، ويمتلك أدواتٍ كثيرةً أخرى».

وأصاب ألفاريز القائم بعد مشاركته بديلًا في اللقاء الذي فاز به فريقه 2ـ1 على ألافيس، السبت، ضمن المرحلة الثامنة من الدوري، ما سمح له بالبقاء ثانيًا في جدول الترتيب بفارق خمس نقاطٍ خلف برشلونة، حامل اللقب.

وأضاف سيميوني: «اللاعب قدَّم شوطًا ثانيًا جيدًا في مباراة السبت، ونأمل أن يواصل التطور، والوصول إلى المكان الذي نريد جميعًا أن نراه فيه».

وسجل ألفاريز، الفائز بكأس العالم 2022 مع الأرجنتين، في المباراة التجريبية أمام بوركينا فاسو خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، لكنَّه لم يهز الشباك في خمس مبارياتٍ مع فريقه.

وفاز أتلتيكو في مبارياته الأربع الأخيرة، في حين يعاني يونايتد من نتائجَ سيئةٍ، ولم يحقق أي فوزٍ في آخر أربع مواجهاتٍ بمختلف المسابقات منذ انتصاره على صباح الأذري.