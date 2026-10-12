بثلاثية الوصل.. الأهلي يكرر الفوز الأكبر

عادلَ فريق الأهلي الأول لكرة القدم فوزه الأكبر في الإمارات ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، متغلِّبًا 3ـ1 على مضيفه الوصل، مساء الإثنين، في مدينة دبي، ضمن ثاني جولات مجموعة الغرب.

وأحرز المدافع البرازيلي روجير إيبانيز، والجناح البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو، والمهاجم فراس البريكان أهداف حامل اللقب في الدقائق 20 و58 و90+1، فيما سجل الظهير البرتغالي بيدرو ماليرو لصاحب الأرض «45+1».

وهذا الانتصارُ التاسع للأهلي على الملاعب الإماراتية ضمن دوري الأبطال، باسمَيه السابق والحالي، لكنَّه الأكبر، وفق معيار عدد الأهداف، بالتساوي مع فوزه على شباب الأهلي دبي في إياب دور الـ 16 من نسخة 2017.

وتغلَّب الأهلي على شباب الأهلي دبي 3ـ1، في 29 مايو 2017، تحت قيادة المدرب السويسري كريستيان جروس، فتأهل إلى ربع النهائي، وأحرز ثلاثيتهُ يومَها تيسير الجاسم، وحسين المقهوي، والعراقي سعد عبد الأمير.

وبعد أكثر من تسعة أعوامٍ، عادلَ لاعبو المدرب الهولندي مارينو بوسيتش تلك النتيجة على ملعب زعبيل، الخاص بنادي الوصل.

وافتتح بطل النسختين الماضيتين مشاركته الحالية بالتعادل 1ـ1 مع باختاكور الأوزبكي، منتصف الشهر الماضي في جدة.

وتحمل المسابقة اسمها الحالي منذ الموسم قبل الماضي بعدما سُمِّيت دوري أبطال آسيا منذ انطلاقها عام 2003 وحتى 2024.