أرتيتا: جيرو لاعب مختلف.. وأرسنال لم يستهن به

أكد الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو لم يكن مستهانًا به من زملائه خلال الفترة التي دافع فيها عن ألوان النادي اللندني، وذلك قبل مباراة، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.

ويعود جيرو «40 عامًا» إلى ملعب الإمارات، الذي خاض عليه مبارياته بقميص أرسنال بين صيف 2012 يناير 2018، لكن هذه المرة مدافعًا عن ليل الفرنسي.

ويملك الدولي الفرنسي السابق 203 مباريات مع أرسنال سجل خلالها 105 أهداف وصنع 38، وتوج بثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد ومثلها في الدرع الخيرية، قبل أن ينتقل إلى الجار تشيلسي ويبقى معه حتى 2021.

وقال أرتيتا، الذي لعب إلى جانب جيرو في أرسنال بين عامي 2011 و2016، خلال مؤتمر صحافي الإثنين: «أتذكر وصوله، بعدما تُوّج بلقب الدوري الفرنسي مع مونبلييه. جاء إلى هنا وترك أثرًا كبيرا في الفريق، إذ كان يتمتع بخصائص مختلفة تمامًا عن اللاعبين الذين اعتدنا عليهم. يا لها من مسيرة رائعة خاضها.. لقد استحقها عن جدارة».

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان جيرو قد تعرض للاستهانة بقدراته، على غرار ما يراه بعض المتابعين بشأن المهاجم الحالي لأرسنال الألماني كاي هافيرتز، أجاب أرتيتا: «من جانبنا، بالتأكيد لا، ولا من جانب أرسين فينجر في هذه الحالة أيضًا. أما الآخرون، فلا أعرف».

وأثنى المدرب الإسباني على ذكاء جيرو وقدراته الفنية: «كان ذكيًا للغاية قبل كل شيء، وكان من الصعب جدًا على المنافسين الحد من خطورته. في كل مرة كان يشارك فيها، كان يشكل تهديدًا كبيرًا داخل منطقة الجزاء. كان يتمتع بذكاء تكتيكي مميز، كما كان بارعًا في التفاهم مع زملائه، وكان حجم العمل الذي يبذله استثنائيًا».

ومن المرجح أن يبدأ جيرو مواجهة الثلاثاء من مقاعد البدلاء، لمصلحة الياباني أياسي أويدا الذي نجح في حجز مكان أساسي في تشكيلة ليل، صاحب المركز الثاني في الدوري الفرنسي حاليًا.

وعن ليل، قال أرتيتا: «سنواجه فريقًا صعبًا للغاية، يتمتع بتنظيم تدريبي مميز. ما حققه مدربه دافيدي أنشيلوتي أراه أمرًا لافتًا، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال طريقة قتال الفريق ولعبه، والمشكلات التي تسبب بها لفرق كبيرة».

وسيخوض أرسنال المباراة في غياب المدافع الإكوادوري بييرو هينكابي، والإسباني مارتن زوبيمندي لاعب الوسط، بعدما تعرض كلاهما لإصابة في الكاحل خلال حصة الاستشفاء التي أعقبت المباراة الأخيرة، السبت.

في المقابل، عاد المدافع الفرنسي وليام صليبا إلى التدريبات منذ أكثر من أسبوع، بعدما غاب بسبب إصابة في الظهر تعرض لها قبل كأس العالم 2026.

وعلق أرتيتا بشأن إمكانية عودة صليبا إلى الملاعب في نوفمبر: «إنها إصابة محددة للغاية، ولا أستطيع أن أحدد بدقة كيف ستسير استجابته خلال عملية التعافي».