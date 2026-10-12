تويوتا أوتوكروس 2026 تتوج الفائزين في الافتتاحية

اختُتمت منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا أوتوكروس 2026، التي جرت في مواقف ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بمحافظة الأحساء، بمشاركة 49 متسابقًا ومتسابقة، وذلك بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وإدارة باخشب لرياضة المحركات، وبالشراكة مع جميل لرياضة المحركات، الشريك الرسمي للبطولة.

وشهدت الجولة التنافس في 10 فئات، إلى جانب كأس السيدات، وأسفرت النتائج العامة عن فوز مصطفى العطاري بالمركز الأول، بعد تسجيله أسرع زمن بلغ دقيقة واحدة و4 ثوانٍ و170 جزءًا من الألف من الثانية، فيما حلّ هشام النجار ثانيًا بزمن دقيقة واحدة و6 ثوانٍ و135 جزءًا من الألف من الثانية، وجاء خالد الزايد ثالثًا بزمن دقيقة واحدة و7 ثوانٍ و54 جزءًا من الألف من الثانية.

وفي نتائج الفئات حقق ماجد المزيني المركز الأول في فئة «G1» بزمن دقيقة واحدة و17 ثانية و528 جزءًا من الألف من الثانية، تلاه علي الخضير، ثم تركي الفقي، وفي فئة «G1+» جاء زيد أسامة مصري أولًا بزمن دقيقة واحدة و19 ثانية و425 جزءًا من الألف من الثانية، وحلّ أبي وائل ظفر ثانيًا، وأحمد الجمل ثالثًا، وفي فئة «G2»، أحرز راكان الصهيل المركز الأول بزمن دقيقة واحدة و12 ثانية و762 جزءًا من الألف من الثانية، وجاء ألكسندر جوكتش ثانيًا، وسلمان الخالدي ثالثًا، وفي فئة «G3»، حقق زيد الهزاع المركز الأول بزمن دقيقة واحدة و12 ثانية و466 جزءًا من الألف من الثانية، تلاه يوسف الشريف، ثم محمد الغامدي، فيما توّج خالد الزايد بالمركز الأول في فئة «G5» بزمن دقيقة واحدة و7 ثوانٍ و54 جزءًا من الألف من الثانية، وجاء أحمد بن خنين ثانيًا، وفي فئة «P1»، حقق مصطفى العطاري المركز الأول بزمن دقيقة واحدة و4 ثوانٍ و170 جزءًا من الألف من الثانية، وحلّ هشام النجار ثانيًا، ونايف الحسن ثالثًا، وفي فئة «P2»، جاء محمود عابد أولًا بزمن دقيقة واحدة و9 ثوانٍ و369 جزءًا من الألف من الثانية، تلاه عمرو الحسن، ثم ربيع الأعور.

وفي فئة «P3»، أحرزت ريم العبود المركز الأول بزمن دقيقة واحدة و13 ثانية و251 جزءًا من الألف من الثانية، وجاء عبيد العنزي ثانيًا، وسلطان كايللو ثالثًا.

وفي فئة «P4»، حقق الأمير عبد العزيز بن سعود بن تركي المركز الأول بزمن دقيقة واحدة و14 ثانية و849 جزءًا من الألف من الثانية، تلاه زياد جمال الدين، ثم عبدالرحمن الغامدي، وفي فئة «P5»، أحرز عمر الديني المركز الأول بزمن دقيقة واحدة و10 ثوانٍ و576 جزءًا من الألف من الثانية، وجاء عبدالعزيز الرميح ثانيًا، وراكان الزهراني ثالثًا.

وعلى الصعيد التنظيمي، أسهم المارشالز في تعزيز إجراءات السلامة ومتابعة المسار، وتنظيم حركة الجمهور والمركبات داخل موقع المنافسات ومحيطه، وإدارة نقاط الدخول والخروج، بما أسهم في انسيابية تنظيم الجولة.

وتُنظم الجولة الثانية من البطولة يومي 23 و24 أكتوبر المقبل في الأحساء، على أن تُختتم المنافسات بتنظيم الجولة الثالثة يومي 27 و28 نوفمبر المقبل في جدة.

وتأتي البطولة ضمن جهود الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لتطوير رياضة المحركات، وتعزيز البيئة التنافسية المنظمة، وإتاحة الفرصة للسائقين لإبراز مهاراتهم والارتقاء بمستوياتهم.