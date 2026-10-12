إيلينا تتصدر تصنيف لاعبات التنس

تصدَّرت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، الصادر الإثنين، فيما تقدَّمت الروسية ميرا أندرييفا إلى المركز الثالث للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية.

وجاءت ريباكينا في المركز الأول برصيد 9696 نقطةً متقدِّمةً على البيلاروسية أرينا سابالينكا، صاحبة المركز الثاني برصيد 7550 نقطةً، فيما احتلت أندرييفا المركز الثالث بـ 6371 مستفيدةً من بلوغها نهائي بطولة بكين فئة 1000 نقطة.

وحلَّت الأمريكيتان جيسيكا بيجولا وكوكو جوف في المركزين الرابع والخامس بـ 6225 و5974 نقطةً على التوالي، فيما تقدَّمت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا إلى المركز السادس بـ 5024، والتشيكية كارولينا موخوفا إلى السابع بـ 4773.

في المقابل، تراجعت التشيكية ليندا نوسكوفا إلى المركز الثامن برصيد 4679 نقطةً، تلتها البولندية إيجا شفيونتيك تاسعًا بـ 3999، فيما أكملت الأوكرانية مارتا كوستيوك قائمة اللاعبات العشر بـ 3910 نقاط.