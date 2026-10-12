فليك: أجواء غلطة سراي مرعبة.. وهدف وحيد يكفينا

اعتبر الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، أن الفوز الثلاثاء بهدف وحيد على غلطة سراي التركي سيكون كافيًا ليشعر بالسعادة، في أجواء نارية على ملعب مضيفه، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الموحدة من مسابقة دوري الأبطال.



وفاز برشلونة بجميع المباريات التسع التي خاضها الموسم الجاري في جميع المسابقات، وسجل 39 هدفًا، أي أكثر من أربعة أهداف في المباراة.

وتشكّل زيارة إسطنبول لمواجهة بطل تركيا الأولى للمرة الـ 11، في سلسلة من المباريات الصعبة لبرشلونة، مع اقتراب موعد مباراتي باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، في المسابقة خلال الموسمين الماضيين، والكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وكان بطل إسبانيا الموسمين الماضيين، قد سحق فينورد الهولندي 5-1 في الجولة الأولى، وسيفتقد في تركيا نجمه البرازيلي رافينيا الذي يتعافى من الإصابة.

وقال فليك في مؤتمر صحافي الإثنين: «بداية وقبل كل شيء، علينا أن نكون في أتم الجاهزية.. غلطة سراي يملك أحد أفضل الأجواء بالمدرجات في العالم. يجب أن نكون مستعدين لمواجهتها. الضجيج الذي يحدثه هذا الملعب بشأن مواقف معينة، وما يفعله المشجعون خلال المباراة، أمر لا يصدق».

وتابع: «إنهم يدعمون فريقهم. يمكنك أيضًا رؤية النتائج ضد الأندية الكبيرة، فهم يلعبون كفريق كبير ضدهم، لقد تحسنوا كثيرًا».

ومنذ فوز برشلونة على أتلتيك بلباو 2-0 بالدوري في 27 أغسطس، لم يسجل الفريق الكاتالوني أقل من ثلاثة أهداف في شباك منافسيه.

ورغم ذلك، قال فليك إن هدفًا واحدًا فقط سيفي بالغرض في ملعب «رامس بارك»، والذي يطلق عليه أحيانًا اسم «الجحيم» نظرًا لأجوائه العدائية.

وأردف فليك: «الشيء الوحيد الذي نريده هو الفوز، هذا هو هدفنا، وهذا ما نريده».

وختم قائلًا: «أنا سعيد أيضًا إذا فزنا بنتيجة 1-0 فقط، لأنه لرؤية هذا الفريق، وكيف يلعبون من الخط الخلفي، إنهم يحبون لعب كرة القدم. في الهجوم، يملكون بعض اللاعبين الرائعين، لذلك ليس من السهل اللعب ضد غلطة سراي، خاصة على ملعبه».

من جانبه أوضح باو كوبارسي، قلب دفاع برشلونة، في المؤتمر الصحافي الذي عقد في إسطنبول أنهم يتوقعون فريقًا يعرف تمامًا ما يريد فعله، وسيبذل قصارى جهده على ملعبه.

وقال الدولي الإسباني «19 عامًا»: «علينا أن نكون في غاية اليقظة منذ البداية. هناك ضغط كبير في هذا الملعب، مما يجعل الأمور صعبة. علينا أن نتكاتف كفريق واحد. نحن نعرف نقاط قوتهم، وعلينا التركيز على الفريق بأكمله».

ولفت إلى أن برشلونة يمر بفترة جيدة، لكن الأهم هو الحفاظ على هذا المستوى وعلى نظافة الشباك. لكنه أشار إلى أن الدفاع يحتاج إلى التحسن قليلًا.

وتاريخيًا اصطدم الفريقان 10 مرات من قبل، ثمانية منها في دوري الأبطال، ويملك برشلونة أفضلية واضحة بستة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة.

وكانت أول مواجهة بين الفريقين في دوري الأبطال موسم 1993ـ1994 وانتهت بالتعادل السلبي بإسطنبول. وكانت الخسارة الوحيدة التي تلقاها برشلونة خارج ملعبه الموسم التالي «1-2».

ولعب الفريقان المرة الأخيرة في دور الـ 16 بالدوري الأوروبي موسم 2021-2022.

وإلى جانب غلطة سراي واجه برشلونة ثلاث فرق تركية أخرى وهي فنربخشة «2» وبشكتاش «2» وطرابزون سبور«2»، وفاز أربع مرات مقابل خسارتين.