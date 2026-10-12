أهازيج وطنية في المدرجات

دوَّت الأهازيج الوطنية في المدرجات النصراوية قبيل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم مع ضيفه نيفتشي فرغانة الأوزبكي، الإثنين، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، وسط تفاعل من المشجعين الحاضرين في ملعب «الأول بارك»، مع الكلمات التي حملت معاني الانتماء والاعتزاز بالوطن.

وصدحت المدرجات بأهازيج وطنية عدّة، من بينها «يا الله يا والي تنصر ملكنا»، في مشهد تزامن مع رفع الأعلام السعودية وترديد الهتافات المعبرة عن الولاء والانتماء.

وجاءت تلك المشاهد قبيل نزول لاعبي الفريقين إلى أرض الملعب تمهيدًا لخوض المباراة القارية.