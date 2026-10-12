العدالة يرفض خسارة الأنوار

أنقذ أحمد المولد فريقَ العدالة الأول لكرة القدم من الخسارة على ملعبه، ليخرج متعادلًا 1ـ1 أمام ضيفه الأنوار في اللقاء الذي جرى ضمن الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى، الإثنين.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، افتتح المدافع الجزائري شمس الدين درَّاجي التسجيل لمصلحة الأنوار عند الدقيقة 82، وأدرك المولد التعادل للعدالة «87»، ليحصل كل فريقٍ على نقطةٍ.

وبهذه النتيجة، رفع الأنوار رصيده إلى عشر نقاطٍ في المركز الثالث، فيما زاد العدالة نقاطه إلى تسعٍ في المركز السادس، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج بقية مباريات الجولة.

ويحلُّ العدالة ضيفًا على الأخدود، الثلاثاء المقبل، بينما يستقبل الأنوار فريق الوحدة في حوطة بني تميم ضمن الجولة المقبلة.