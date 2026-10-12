الأربعاء.. فيلم العلا تطلق «السينما عن قرب 2»

تطلق فيلم العلا، الوكالة السينمائية التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، النسخة الثانية من برنامج «السينما عن قرب»، الذي تستضيفه فيلا الحِجر بمحافظة العلا الأربعاء، حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من صنّاع الأفلام والمتخصصين في المجال السينمائي.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» يتضمن البرنامج ستة أسابيع من الفعاليات، بواقع ثلاث جلسات في كل أسبوع، تشمل عروضًا سينمائية، ولقاءات حوارية، وورش عمل، وتجارب تفاعلية، تتيح للمشاركين التعرف على مختلف جوانب صناعة الأفلام، وتبادل الخبرات مع المختصين في هذا المجال.

وتنطلق فعاليات الأسبوع الأول خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري تحت عنوان «هكذا تولد الحكاية»، بمشاركة المنتج والمخرج السعودي أيمن جمال، الذي يستعرض مراحل تحويل الحكايات المحلية إلى أعمال سينمائية، بدءًا من تطوير الفكرة وبناء القصة وصولًا إلى الإنتاج والإخراج، مع تسليط الضوء على دور الموروث الثقافي في صناعة المحتوى السينمائي.

وتشمل فعاليات الأسبوع الأول جلسة تفاعلية بعنوان «من الفكرة إلى الشاشة: كيف تتحول الحكايات المحلية إلى أفلام ناجحة؟»، إلى جانب عرض سينمائي يعقبه لقاء حواري.

وتتواصل فعاليات البرنامج خلال الأسابيع التالية، إذ ينظم أسبوع «الكوميديا.. خارج الحدود» من 28 إلى 30 أكتوبر، يليه أسبوع «صناعة خارج المألوف» من 11 إلى 13 نوفمبر، ثم «عين أخرى للمشاهدة» من 25 إلى 27 نوفمبر، و«رسوم تبعث إلى الحياة» من 2 إلى 4 ديسمبر، فيما تختتم الفعاليات بأسبوع «في رداء الشخصية» من 16 إلى 18 ديسمبر.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الثقافة السينمائية، وإتاحة الفرصة للمهتمين والمواهب الناشئة للتعرف على تجارب صنّاع الأفلام، واكتساب المعرفة في مجالات السرد القصصي، والإنتاج، والإخراج، والرسوم المتحركة، من خلال لقاءات وتجارب تجمع بين الجوانب المعرفية والتطبيقية.

ودعت فيلم العلا الراغبين في حضور الفعاليات إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، والاطلاع على تفاصيل الجلسات ومواعيدها.