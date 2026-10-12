تغييرات في الرابطة.. كحل مدير المسابقات والحميدي رئيس العمليات

انضم محمد كحل، المدير التنفيذي السابق لفريق الخليج الأول لكرة القدم، إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لتولّي منصب مدير المسابقات في إدارة العمليات، حسبما أبانت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وجاء ترشيحه، وفق المصادر نفسها، من قِبل عبد العزيز الحميدي، الذي عُيّن رئيسًا تنفيذيًا للعمليات في الرابطة، ضمن توجُّهها للاستعانة بالكفاءات السعودية في المناصب التنفيذية المرتبطة بتشغيل المسابقات وتنظيمها.

وأوضحت المصادر أن البرازيلي مانويل فوريس، الذي كان يشغل منصب مدير المسابقات، سيبقى عدة أسابيع، من أجل تسليم الملفات والمهام إلى كحل تدريجيًا.

وكشفت عن تنظيم إداري جديد في الرابطة، يضع إدارة المسابقات ضمن نطاق إشراف الحميدي، الرئيس التنفيذي للعمليات، بهدف توحيد المرجعية التنفيذية للإدارات المترابطة، وإدراج الإشراف على منظومة تشغيل المسابقة والعمليات تحت مظلّة واحدة، بما يختصر مسارات اتخاذ القرار ويرفع كفاءة العمل.

ويتولى الحميدي، وفق التنظيم الجديد، الإشراف على إدارات المسابقات وعمليات المباريات وخدمات المباريات، مستندًا إلى خبرته في الرابطة، التي شغل خلالها عددًا من المناصب القيادية والتنفيذية، إلى جانب رئاسة وعضوية لجان عدة في القطاع الرياضي.

وكان نادي الخليج أعلن، 2 أكتوبر الجاري، وداع كحل بعد أعوام تنقّل خلالها بين مواقع ومسؤوليات مختلفة في إداراته، كان آخرها منصب المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم.