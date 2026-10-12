الآسيوية تفتتح أهداف إيبانيز

افتتح البرازيلي روجير إيبانيز، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، رصيد أهدافه الموسم الجاي عبر التسجيل في مرمى الوصل الإماراتي، الإثنين، ضمن ثاني جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأحرز إيبانيز الهدف الأول، بضربة رأسية من الدقيقة 20، وانتهت المباراة، على ملعب «زعبيل»، بانتصار فريقِه 3ـ1.

ورفع اللقاء عدد أهداف البرازيلي مع الأهلي إلى 15، منها ثلاثٌ في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولعِب إيبانيز عشر مبارياتٍ سابقةٍ الموسم الجاري، ولم يحرز أي هدف، حتى أتاحت له ذلك الجولة الآسيوية الثانية.

وأحرز اللاعب ذاته هدفًا أمام الوصل، عندما التقى الفريقان قاريًّا الموسم قبل الماضي.