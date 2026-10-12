الوحدة يستعرض بسداسية.. والنجمة يكسب ضمك

اكتسح فريق الوحدة الأول لكرة القدم ضيفه الطائي 6ـ1 في المباراة التي جمعتهما، الإثنين، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في «الشرائع» ضمن منافسات الجولة السابعة لأندية الدرجة الأولى، التي شهدت أيضًا انتصار النجمة 3ـ0 على ضمك في أولى مباريات الفريق القصيمي على ملعبه «إدارة التعليم» في عنيزة بعد غياب 518 يومًا.

وتُعدُّ خسارة الطائي بسداسيةٍ أمام الوحدة الأكبر التي يتلقَّاها الضيف خلال تاريخ مواجهات الفريقين الـ 26.

وبسط الوحدة سيطرته على مجريات اللقاء، وأنهى الشوط الأول بثلاثيةٍ، وواصل استعراضه الهجومي في الثاني بتسجيل ثلاثيةٍ أخرى، مقابل هدفٍ وحيدٍ للضيوف، جاء من ركلة جزاء.

وأحرز أهداف الوحدة رواف المقعدي عند الدقيقتين 22 و45، وسيف العمري «29»، ولويز مورالها «65»، وبيتر أولاينكا «77»، ودارين جونزاليس «90+ 7»، بينما سجل أيتور لوبيز هدف الطائي الوحيد عند الدقيقة 85.

وشهدت المباراة إشهار الحكم خالد الشريف البطاقة الحمراء في وجه حسين فريج، لاعب الطائي، عند الدقيقة 36 بسبب الخشونة المتعمدة.

وبهذا الفوز رفع الوحدة رصيده إلى 11 نقطةً في المركز الثاني في انتظار نتيجة مباراة الزلفي أمام البكيرية، الثلاثاء، ضمن الجولة ذاتها، بينما تراجع الطائي إلى المركز السادس بعشر نقاطٍ.

ويحلُّ الوحدة ضيفًا على الأنوار في الحوطة ضمن الجولة الثامنة، بينما يستضيف ضمك على ملعبه في خميس مشيط الطائي.

وفي مباراةٍ ثانيةٍ، كسب النجمة ضيفه ضمك بثلاثيةٍ نظيفةٍ، جاءت عبر خالد الخثلان «2»، وسليمان سبسي.

ورفع النجمة رصيده إلى عشر نقاطٍ في المركز الرابع، بينما بقي ضمك عند تسع نقاطٍ في المركز التاسع.

ويستضيف ضمك فريق الطائي، الإثنين المقبل، فيما يحلُّ النجمة ضيفًا على هجر ضمن الجولة الثامنة.