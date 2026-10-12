الأهلي يكبد فيتوريا الخسارة الثانية

كسِب فريق الأهلي الأول لكرة القدم للمرة الثانية المدرِّبَ البرتغالي روي فيتوريا، الذي يقود الوصل الإماراتي بعد محطات عدَّة، من أبرزها النصر السعودي بين 2019 و2021.

وانتهى لقاء الأهلي والوصل، مساء الإثنين في مدينة دبي، بفوز حامل اللقب 3ـ1، ضمن ثاني جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وخلال فترة تدريبه النصر، واجه فيتوريا الفريق الأخضر والأبيض ست مرات، كسِب نصفها وتعادل في اثنتين وخسِر واحدة، كانت الأخيرة.

وفي المواجهة السابعة، التي احتضنها ملعب «زعبيل»، خسِر البرتغالي مع فريقه الحالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فبقِيَ من دون نقاط في مجموعة الغرب، فيما حقق حامل اللقب فوزه الأول قاريًا الموسم الجاري.

والوصل ثاني محطات فيتوريا التدريبية خليجيًا، والثالثة عربيًا بعدما قاد منتخب مصر بين 2022 و2024