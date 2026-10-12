الآلام أخف.. الإصابة العضلية تعاود كومان

عاودت آلام عضلة الفخذ الخلفية الفرنسي كينجسلي كومان، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، خلال مباراة «الأصفر» مع نيفتشي فرغانة الأوزبكي، الإثنين، ضمن ثاني جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، ما أدى إلى مغادرته الملعب مبكرًا.

وكشفت لـ «الرياضية» مصادر خاصة عن شكوى كومان للجهاز الطبي من شعوره بآلام في العضلة ذاتها التي عانى منها خلال الشهر الماضي، وعلى إثر ذلك قرر الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب الفريق، سحبه عبر تبديل اضطراري في الدقيقة 13، وإقحام زميله أيمن يحيى مكانه.

وبحسب المصادر ذاتها، أبلغ كومان الجهاز الطبي، قبل خروجه، بأن الآلام أقل حدة من المرة السابقة، فيما يُنتظر خضوع اللاعب إلى فحوصات لتقييم حالته.

وفي سبتمبر الماضي أبعدت إصابة العضلة الخلفية النجم الفرنسي عن ثلاث مباريات للفريق، منها اثنتان ضمن دوري روشن السعودي، إضافة إلى مواجهة العين الإماراتي لحساب الجولة الافتتاحية من «النخبة».