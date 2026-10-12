أتالانتا يعود إلى سكة الانتصارات بثلاثية

استعاد فريق أتالانتا الإيطالي الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات، بعد ثلاث خسائر متتالية، بفوزه الإثنين على ضيفه فينيسيا متذيل الترتيب بنتيجة 3-1، في ختام المرحلة السادسة للدوري.

وحسم أتالانتا نتيجة المباراة في الشوط الأول بتسجيله ثلاثية، منها هدفان في غضون دقيقتين، بداية عبر الإيفواري فرانك كيسييه العائد إلى فريقه السابق من الأهلي السعودي «4»، بعد تمريرة من المونتينيغري نيكولا كرستوفيتش الذي ضاعف النتيجة «6»، ثم أضاف الهدف الشخصي الثاني له والثالث «30».

وهو الهدف الثالث لكرستوفيتش بالدوري الموسم الجاري، والأول له منذ هدف الفوز أمام ساسوولو «2-1» لحساب المرحلة الأولى.

وقلص فينيسيا الفارق قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بهدف الفرنسي أنطوان إينو «37».

وشهد الشوط الثاني طرد لاعب خط الوسط الهجومي لأتالانتا المقدوني الشمالي إلجيف إلماس صاحب التمريرة الحاسمة في افتتاح التسجيل، بالبطاقة الحمراء قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وكان أتالانتا تعرض لثلاث هزائم تواليًا في الدوري أمام روما وكالياري «1-2» ويوفنتوس «0-2» قبل فترة التوقف الدولي، بعد فوزين في مستهل المنافسات أمام ساسوولو وبولونيا «1-0».

وبهذا الفوز، رفع أتالانتا رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر، معمقًا جراح ضيفه الذي تجمد بالمركز الأخير بعد أن خسر مباراته السادسة.