بعد خسارة «الديربي».. الزمالك يشتكي المخرج

تقدَّم نادي الزمالك المصري بشكوى رسميةٍ إلى رابطة الأندية المحترفة ولجنة المسابقات، الإثنين، بعد «الهتافات المسيئة» التي صدرت ضد الفريق الأول لكرة القدم خلال مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز.

وكان الزمالك، حامل اللقب، خسر المباراة 0ـ2، ليتجمَّد رصيده عند 13 نقطةً في المركز الثالث خلف بيراميدز «18»، والأهلي «16».

وطالب النادي في شكواه بتطبيق اللوائح المنظِّمة للبطولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الهتافات التي شهدتها المباراة، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظِّمة للمنافسات، والحفاظ على الروح الرياضية.

وأكد على ضرورة التعامل مع الواقعة وفقًا للوائح المعمول بها من أجل الحفاظ على القيم الرياضية داخل الملاعب المصرية.

كذلك قدَّم النادي شكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد وليد فاروق، مخرج المباراة، «لتعمُّده فتح الصوت أثناء هتافاتٍ مسيئةٍ من جماهير الأهلي ضد نادي الزمالك وجماهيره بعد نهاية المباراة، وهو ما كان واضحًا للجميع عبر القناة الناقلة».

وذكر: «هناك تعمُّدٌ في إظهار الصوت بوضوحٍ دون مراعاة الذوق العام، خاصَّةً أن هذه الهتافات دخلت جميع البيوت، بما يعكس أمرًا لا يُعبِّر عن طبيعة المجتمع المصري والأخلاق التي يجب التعامل بها».

وكان الزمالك تقدَّم عقب المباراة بشكوى رسميةٍ إلى اتحاد كرة القدم ضد لجنة الحكام الرئيسة بسبب ما ادعاه من ظلمٍ وقع عليه، وتسبَّب في الخسارة.

وأوضح في معرض شكواه، أن الاستعانة بطاقم تحكيمٍ سلوفيني مجهولٍ وأقل بكثيرٍ من قيمة المباراة، أدى إلى اتخاذ مجموعةٍ من القرارات الموجَّهة عمدًا، وبصورةٍ فجَّةٍ ضد الزمالك، ما أثَّر في سير ونتيجة المواجهة.

وتابع: «وفقًا لما أكده عددٌ من خبراء التحكيم، كانت هناك ركلتا جزاءٍ غير محتسبتين للزمالك، فضلًا عن عدم مراجعة أكثر من لعبةٍ لصالح الفريق عبر تقنية حكم الفيديو المساعد VAR».