كاريك: تعثرنا ليس كارثة.. واستعدنا دي ليخت

يأمل مايكل كاريك، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن يُهدي «الشياطين الحمر» الفوز الأول على أتلتيكو مدريد الإسباني في المواجهة الأوروبية الرابعة التي تجمعهما عندما يصطدمان، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الموحَّدة لدوري الأبطال.

وأبدى كاريك خلال مؤتمرٍ صحافي في مدريد، الإثنين، ثقته في قدرة لاعبيه على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمرُّون بها محليًّا، إذ جمع الفريق ست نقاطٍ فقط من أول ست مبارياتٍ بالدوري الممتاز في أسوأ انطلاقةٍ له بالبطولة منذ موسم 1986ـ1987.

وعلى الرغم من خوض يونايتد 78 مباراةً في المسابقات الأوروبية ضد 12 فريقًا إسبانيًّا إلا أن هذه المرة الثالثة فقط التي سيواجه فيها أتلتيكو ضمن دوري الأبطال بعد مباراتي دور الـ 16 موسم 2021ـ2022 «تعادل ذهابًا 1ـ1، وخسر إيابًا على ملعبه 1ـ2».

وقبل تلك المباراتين، تقابل الفريقان في مواجهتين موسم 1991ـ1992 ضمن كأس الكؤوس الأوروبية «تحوَّلت لاحقًا إلى كأس الاتحاد، ثم الدوري الأوروبي 2009»، وكانتا أيضًا في ثمن النهائي، وفاز أتلتيكو على ملعبه 3ـ1، وتعادلا إيابًا 1ـ1.

وافتتح يونايتد مشواره في دوري الأبطال بالفوز 4ـ0 على صباح الأذربيجاني، فيما سقط أتلتيكو مدريد أمام ليفربول الإنجليزي.

وقال كاريك، الذي تولَّى قيادة الفريق يناير الماضي خلفًا للبرتغالي روبن أموريم: «كنا ننتظر أكثر من ذلك بكثيرٍ، لكنني كنت أعلم أن الطريق لن يكون سهلًا دائمًا. هذه المراحل الصعبة جزءٌ طبيعي من أي مشروعٍ، وعلينا أن نتعامل معها بالشكل الصحيح».

وأضاف: «حتى الفرق الناجحة تمرُّ بفتراتٍ لا تسير فيها الأمور كما خُطِّط لها. أتلتيكو نفسه مرَّ بمثل هذه الظروف. قد يرى بعضهم ما نمرُّ به كارثةً، لكننا لا ننظر إليه بهذه الطريقة، بل نعدُّه تحديًا، يتوجَّب علينا تجاوزه».

وتابع: «في المباريات الأخيرة كانت هناك تفاصيلُ صغيرةٌ صنعت الفارق، وكان في إمكاننا التعامل بصورةٍ أفضل مع بعض الأهداف التي استقبلناها. جماهيرنا تستحق الأفضل، وواجبنا أن نمنحها أسبابًا للثقة. أنا مقتنعٌ بأننا سنخرج أقوى من هذه الفترة».

وتلقَّى يونايتد دفعةً معنويةً قبل مباراة الثلاثاء بعودة الهولندي ماتيس دي ليخت، قلب الدفاع، إلى قائمة الفريق عقب غيابٍ طويلٍ بسبب إصابةٍ في الظهر، لكن القلق لا يزال يحيط بملف الإصابات بعد أن تعرَّض كوبي ماينو، ولوك شو للإصابة خلال التعادل 1ـ1 أمام توتنام، السبت.

واستبعد كاريك كلًّا من باتريك دورجو، ونصير مزراوي، ومانويل أوجارتي، وبنيامين شيشكو بسبب الإصابة.

وقال المدرب: «لم يسافر معنا ماينو، ولوك شو إلى مدريد، لكن اصطحبنا دي ليخت، ودان أدامز».

وأضاف: «من الجيد أن يكون دان جزءًا من الفريق، وأن يخوض اللاعبون الأصغر سنًّا تجربة الاستعداد للمباراة، وأن يكتسبوا فكرةً عنها».

وعبَّر عن سعادته بعودة دي ليخت قائلًا: «لقد تحلَّينا ببعض الصبر معه، وعملنا بجدٍّ للوصول إلى هذه المرحلة. لقد قطع شوطًا طويلًا»

ويواجه المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا فريقه السابق، بينما لعب ماركوس راشفورد ضد أتلتيكو مدريد خلال فترة إعارته إلى برشلونة الموسم الماضي.