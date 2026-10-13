«ربع تُون» يستكشف علاقة الموسيقى والفن التشكيلي

يواصل ومعرض «ربع تُون» الذي يقام في مركز فناء الأول بحي السفارات، فعالياته حتى الـ 7 من شهر نوفمبر المقبل، وهو معرضٌ فنيٌّ يقدِّم تجربةً فنيّةً حسّيةً تستكشف التداخل بين الموسيقى والفن التشكيلي، وتتأمل في كيفية تحوّل الصوت إلى أعمالٍ بصرية.

ويُعدُّ معرض «ربع تُون» مشروعًا فنيًا من ابتكار الفنان نصير شمّة، وتقوم تجربته على توظيف نُشارةُ الأخشاب وبقاياها الناتجة عن صناعة آلة العود، في أعمالٍ تشكيلية تنتقل بالمادة من وظيفتها التقليدية إلى تكوينات بصرية تستحضر الصوت، والمقام، والإيقاع, وجاء اسم المعرض من المصطلح «ربع النغمة» بوصفه أحد عناصر الموسيقى العربية.

ويصاحب المعرض برنامج ثقافي وفني متنوع، يضم جلساتٍ حواريةً بمشاركة فنانين وباحثين، تتناول علاقة الصوت بالمكان، والذاكرة والهوية، وتجربةٍ تفاعلية تثري رحلة الزائر، وتوسّع أبعاد التجربة الفنية للمعرض.

ويستقبل المعرض زواره خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساءً طيلة أيام الأسبوع، ومن الخامسة مساءً إلى العاشرة مساءً يوم الجمعة، ويُتاح الدخول لعامة الزوار عبر التسجيل المسبق من خلال منصة ويبوك، وذلك وفق الطاقة الاستيعابية للموقع.

ويأتي تنظيم معرض «ربع تُون» ضمن سعي وزارة الثقافة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال إتاحة تجارب ثقافية مبتكرة للجمهور، وتوفير منصات إبداعية تلتقي فيها الفنون، وتسمح بحوار ثقافي فاعل بين الفنان والمجتمع.