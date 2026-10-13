استبعاد ريتشاردسون من مونديال الدراجات

أعلن الاتحاد البريطاني للدراجات، الإثنين، استبعاد ​ماثيو ريتشاردسون من المشاركة في بطولة العالم المقررة في شنغهاي.

وكان ريتشاردسون، الذي انتقل لتمثيل بريطانيا بعد تغيير ولائه الرياضي من أستراليا عقب أولمبياد باريس 2024، ضمن القائمة المعلنة سابقًا للفريق البريطاني ‌المشارك في ‌بطولة العالم ​المقررة ‌بين ⁠14 و18 أكتوبر الجاري.

وقال متحدث باسم الاتحاد البريطاني للدراجات في بيان أرسل إلى رويترز «يؤكد الاتحاد سحب مات ريتشاردسون من تشكيلة الفريق البريطاني المشارك في بطولة العالم للدراجات على المضمار ⁠2026 في شنغهاي».

ولم يوضح الاتحاد ‌الأسباب التي ‌تقف وراء قرار الاستبعاد.

من ​جهتها، ذكرت ‌صحيفة التايمز أن ريتشاردسون استبعد ‌من الفريق على خلفية تحقيق يتعلق «بمنشورات وتصرفات تمييزية مزعومة».

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من هذه ‌الادعاءات، كما تواصلت مع وكالة «روكيت سبورتس»، المسؤولة عن إدارة أعمال ريتشاردسون، ⁠للحصول ⁠على تعليق.

وكان ريتشاردسون قد تعرض لإصابة إثر حادث خلال منافسات سباق كيرين ضمن إحدى جولات سلسلة بطولات العالم في اليابان، ما حرمه من الظهور المرتقب مع إنجلترا في دورة ألعاب الكومنولث في جلاسجو خلال يوليو.

وغير ريتشاردسون الولاء الرياضي بعد ​فترة وجيزة ​من فوزه بميداليتين فضيتين وميدالية برونزية في أولمبياد باريس 2024.