الهلال في الدوحة

وصل فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء الإثنين، إلى الدوحة، العاصمة القطرية، قادمًا من الرياض لمواجهة السد، الثلاثاء، ضمن ثاني جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة (المركز الإعلامي - الهلال)