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الهلال في الدوحة

2026.10.13 | 12:27 am
وصل فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء الإثنين، إلى الدوحة، العاصمة القطرية، قادمًا من الرياض لمواجهة السد، الثلاثاء، ضمن ثاني جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة (المركز الإعلامي - الهلال)
الهلال في الدوحة

الهلال في الدوحة

الهلال في الدوحة

الهلال في الدوحة

الهلال في الدوحة

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