فوز خامس على الأوزبك يعيد توازن النصر

سجَّل فريق النصر الأول لكرة القدم فوزه الخامس أمام الأوزبكيين عبر تغلبه على ضيفه نيفتشي فرغانة بنتيجة 3ـ1، الإثنين، في مباراة احتضنها ملعب «الأول بارك» لحساب ثاني جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأنهى الفريق العاصمي الشوط الأول متقدمًا بهدفين أحرزهما البرازيلي آنجيلو جابرييل، لاعب الوسط، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، رأس الحربة، في الدقيقتين 33 و42.

وتقلص الفارق في الدقيقة 51 بهدف أوزبكي، حمل توقيع البديل أليشر أوديلوف، ليستعيد الفريق الزائر أمل الحصول على أي نقطة من المباراة.

وتعرَّض هذا الأمل لضربة قوية في الدقيقة 65 بطرد إكرامجون أليبايف، لاعب الوسط، عن طريق بطاقة حمراء مباشرة، نتيجة تدخله على الفرنسي محمد سيماكان، مدافع «الأصفر».

وفاقم زميله المدافع أنفار جافوروف الوضع، بإحرازه هدفًا عكسيًا في الدقيقة 78، وبعده استمرت النتيجة على حالها حتى نهاية اللقاء.

وبهذا الفوز، عزز النصر تفوقه على الفرق الأوزبكية التي واجه منافسًا منها للمرة الثامنة آسيويًا.

وسبق للفريق تحقيق انتصارين على بونيودكور، وفوز وحيد على باختاكور، ومثله على أجمك أولماليك، قبل إضافة نيفتشي إلى القائمة، عبر المواجهة الأولى بينهما.

وحافظ النصر على سجله خاليًا من الهزائم أمام الفرق الأوزبكية التي تعادل معها 3 مرات من قبل، بينما فاز ببقية المواجهات.

وحصل «الأصفر» على أول 3 نقاط له في المجموعة، التي افتتحها بالخسارة 0ـ4 أمام العين الإماراتي ضمن الجولة الأولى.

في المقابل، تجمد رصيد نيفتشي عند 3 نقاط حصل عليها من فوز على القوة الجوية العراقي ضمن الجولة الافتتاحية.