الدون يسجل ويحتفل

احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، بالتسجيل في مرمى نيفتشي فرجانة الأوزبكي في المباراة التي جمعتهما ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين تصوير: عبد العزيز النومان