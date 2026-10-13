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الدون يسجل ويحتفل

2026.10.13 | 12:55 am
احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، بالتسجيل في مرمى نيفتشي فرجانة الأوزبكي في المباراة التي جمعتهما ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين تصوير: عبد العزيز النومان
الدون يسجل ويحتفل

الدون يسجل ويحتفل

الدون يسجل ويحتفل

الدون يسجل ويحتفل

الدون يسجل ويحتفل

الدون يسجل ويحتفل

الدون يسجل ويحتفل