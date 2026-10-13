بسبب تأمين السيارة.. محكمة تغرّم مرموش

فرضت محكمة بريطانية غرامة مالية قدرها 220 جنيهًا إسترلينيًا على المصري عمر مرموش، مهاجم فريق توتنام هوتسبير الإنجليزي الأول لكرة القدم، بسبب عدم تأمينه على سيارته الرياضية الفاخرة، من طراز «ماكلارين».

وحسبما نشر الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الاثنين، أدين اللاعب أمام محكمة الصُلح في تيسايد، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري.

وتصل قيمة سيارة مرموش «ماكلارين 720S» إلى 250 ألف جنيه إسترليني.

وينقل الموقع عن وكالة «بي إيه» البريطانية للأنباء أن مجموع الغرامة يرتفع إلى 408 جنيهات إسترلينية، بحساب 100 جنيهًا لتغطية التكاليف القضائية، و88 جنيهًا رسومًا إضافية تُوَجَّه إلى صندوق دعم الضحايا.

والجهةُ التي أقامت الدعوى القضائية ضد اللاعب، هي وكالة ترخيص السائقين والمركبات «دي في إل إيه». والسببُ تخلُّفُه عن سداد غرامة مالية ثابتة فُرِضَت عليه، منتصف شهر يونيو الماضي، بعد اكتشاف عدم تأمينه على سيارته وخروجها من الخدمة، أي حظر استخدامها على الطرقات.

وتعاملت السلطات البريطانية مع القضية بموجب نظامٍ يسمح لقضاة الصلح بالبتِّ في قضايا جنائية محددة خلف أبواب مغلقة دون الحاجة إلى جلسة استماع تقليدية في المحكمة.

وأوردت هيئة الإذاعة أن مرموش لم يقدّم أي رد أو دفاع بخصوص الأوراق التي أرسلتها له وكالة ترخيص السائقين والمركبات. الأخيرة حاولت التواصل مع اللاعب عبر مراسلته على عنوان شقة في وسط مدينة مانشستر، كان يسكنها قبل انضمامه إلى السبيرز مُعارًا من مانشستر سيتي خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ولا يزال مرموش «27 عامًا» ينتظر إسهامه التهديفي الأول مع الفريق اللندني، بعد ست مشاركاتٍ، منها خمسٌ ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».