أنشيلوتي: طموح أرسنال لن يتوقف.. ومشاركة جيرو مهمة

أكد الإيطالي دافيدي أنشيلوتي، مدرب فريق ليل الفرنسي، أن أرسنال الإنجليزي لن يتوقف عند محطتي ربع نهائي ونهائي دوري أبطال أوروبا الموسمين الماضيين.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي الإثنين قبل مواجهة أرسنال في لندن لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الموحدة لدوري الأبطال: «سيكون هدفهم بالتأكيد هو الذهاب إلى أبعد من ذلك. إنه مشروع يجب أن يكون مثالًا للاستقرار والاتساق. كل التقدير لهم، لكننا اليوم هنا كمنافسين، وسنبذل قصارى جهدنا أمامهم».

وهذه هي المواجهة الأولى بين الفريقين في دوري الأبطال إذ لم يسبق أن واجه ليل سوى ثلاثة فرق إنجليزية وهم مانشستر يونايتد «6» وفاز مرة واحدة وتعادل مرتين وخسر ثلاثة، وتشيلسي «4» جميعًا، وواحدة أمام ليفربول وسقط فيها.

ويجد ليل نفسه في موقف صعب بعد خسارته على ملعبه ضد ريال بيتيس الإسباني 2ـ3 في الجولة الأولى، لكنه رد بشكل جيد بفوزه في مباراتين من مبارياته الرسمية الثلاث التالية في الدوري.

لكن الفريق سيواجه أرسنال هذه المرة وهو الذي يتمتع بسجل مميز في هذه المرحلة، إذ خسر مرتين فقط في آخر 31 مباراة له ضمن دور المجموعات. كما فاز في 15 من آخر 16 مباراة على ملعبه في هذه المرحلة مع تعادل واحد.

ويأمل ليل أن يكون مهاجمه الفرنسي الدولي السابق أوليفيه جيرو في يومه وهو يواجه فريقه السابق «2012-2018»، والذي سيصبح ثالث لاعب فقط في تاريخ المسابقة يلعب لأرسنال وضده في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح أنشيلوتي، خلال المؤتمر الذي نشرت مقتطفات منه في موقع الاتحاد الأوروبي للعبة: «جيرو دائمًا متحمس للغاية ومستعد للمساهمة، سواء بدأ المباراة أساسيًا أو دخل بديلًا. أعلم أن هذه مباراة مميزة بالنسبة له، ضد نادٍ يكن له كل الحب والتقدير. أتمنى أن تكون ليلة رائعة له ولي أيضًا».