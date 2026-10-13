بـ 16 هدفا.. رونالدو يتقاسم صدارة هدافي النصر آسيويا

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، أفضل هدّاف لـ «الأصفر» آسيويًا، مناصفةً مع المغربي عبد الرزاق حمد الله، بواقع 16 هدفًا لكل منهما.

وعادل رونالدو رقم حمد الله بفضل الهدف الذي سجّله أمام نيفتشي فرغانة الأوزبكي، الإثنين، في ثاني جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأحرز كريستيانو الهدف الثاني للفريق في المباراة التي أنهاها فائزًا بنتيجة 3ـ1.

وافتتح «الدون» رصيده التهديفي في النسخة الجارية من البطولة، معززًا الأرقام التي حققها خلال مواسمه السابقة مع الفريق على الصعيد القاري.

وسبق لـ «صاروخ ماديرا» إحراز ستة أهداف في نسخة 2023ـ2024، وثمانية أهداف في تاليتها، إضافة إلى هدف واحد في بطولة دوري أبطال آسيا 2، بإجمالي 15 هدفًا قاريًا قبل التسجيل أمام نيفتشي.

وتقاسم رونالدو العرش التهديفي للنصر في آسيا مع حمد الله، فيما يحتل البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم الفريق السابق، المركز الثالث بـ 11 هدفًا.