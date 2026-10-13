بوستيكوجلو: لا نفضّل بطولة على أخرى

شدد الأسترالي أنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، على أهمية جميع البطولات في حساباته، مؤكدًا عدم تفضيل مسابقة على أخرى.

وفي مؤتمر صحافي أعقب الفوز على نيفتشي فرغانة الأوزبكي 3ـ1، الإثنين، ضمن ثاني جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، قال: «نجحنا في تحقيق فوز مهم بالنسبة لنا. المباراتان الأخيرتان كانتا جيدتين، لكن كومان تعرض للإصابة اليوم، وهذه إحدى الظروف التي نواجهها وتشعرني بالقلق».

وأضاف: «أيمن غاب فترة طويلة بسبب الإصابة، ومع ذلك قدم أداءً ممتازًا اليوم خلال 60 دقيقة، وعلينا العمل معه في الفترة المقبلة لتجهيزه بالشكل الأمثل».

وتابع: «كومان قدم أداءً جيدًا، ونأمل ألا تكون إصابته مقلقة».

وأبدى مدرب النصر سعادته بإخلاص اللاعبين وروحهم، والنتيجة التي حققها الفريق، فيما برر قرار الدفع بالتشكيل الأساسي رغم تبقي 3 أيام على مواجهة الأهلي في الدوري قائلًا: «هدفنا الفوز في جميع المباريات التي نخوضها، ولا توجد لدينا أولوية لبطولة على حساب أخرى، فجميع البطولات مهمة بالنسبة لنا، والبطولة الآسيوية قوية أيضًا. تنتظرنا الآن مباراة مهمة أمام الأهلي، وعلينا التركيز عليها والاستعداد لها بالشكل المناسب».

وحصل «الأصفر» على أول 3 نقاط له في المجموعة، التي افتتحها بالخسارة 0ـ4 أمام العين الإماراتي ضمن الجولة الأولى.