كوفنتري يسقط نيوكاسل برباعية

فاز فريق كوفنتري سيتي الإنجليزي الأول لكرة بأول مباراة له على ملعبه في الدوري الممتاز منذ 25 عامًا، عندما تغلب الإثنين على نيوكاسل يونايتد 4-1 في ختام مباريات المرحلة السادسة.

وبانتصاره الثاني الموسم لجاري ابتعد كوفنتري، الصاعد حديثًا هذا إلى المركز الرابع عشر، متساويًا مع مانشستر يونايتد الثالث عشر بست نقاط.

وبات كوفنتري الذي يقوده المدرب فرانك لامبارد، الفائز على نوتنغهام فورست 1-0 الجولة الماضية، أول فريق من منذ 127 عامًا يحقق انتصارين تواليًا في الدوري، مباشرة بعد خسارة مبارياته الأربع الأولى من دون تسجيل أي هدف.

افتتح جاك رودوني التسجيل لكوفنتري من ركلة جزاء بعد ست دقائق من صافرة البداية بعد أن أسقط لوكاس هورنيسيك حارس مرمى نيوكاسل صيديقي شريف داخل المنطقة المحرمة. وهذا أول هدف للفريق على ملعبه منذ أن سجل جون هارتسون هدف الفوز 1-0 على سندرلاند في أبريل 2001 بحسب موقع «بي بي سي».

وعزز المهاجم الغيني صديقي شريف، البالغ 18 عاما تقدم كوفنتري «48» بتسديدة متقنة.

ومنح هدف سفين بوتمان من مسافة بعيدة في الدقيقة 70 نيوكاسل فرصة للعودة، لكن تسديدة من البديل إليس سيمز وسعت الفارق «81» قبل أن يختتم ستيفن مفوني المهرجان التهديفي «86»

ولا يزال فريق نيوكاسل بقيادة الألماني ماتياس يايسلة في المركز الحادي عشر، برصيد ثماني نقاط من مبارياته الست.