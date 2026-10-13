التعادل يخيم على إشبيلية وليفانتي

فرّط فريق إشبيلية الإسباني الأول لكرة القدم في تقدمه مرتين واكتفى بالتعادل 3-3 أمام مضيفه ليفانتي الإثنين في ختام مباريات الجولة الثامنة للدوري.

وافتتح إشبيلية التسجيل عبر الإسكتلندي روبي أوري «13»، قبل أن يعزز تقدمه بهدف البرتغالي فيليكس كوريا «54»، وقلص ليفانتي الفارق بفضل إيفان روميرو «57»، ثم أدرك التعادل بواسطة أدريان دي لا فوينتي «90+2».

ولم ينته تشويق اللقاء عند هذا الحد، ففي وقت اعتقد النادي الأندلسي أنه خطف النقاط الثلاث بهدف متأخر من البديل إيزاك روميرو «90+5» الذي طرد بعد دقيقة إثر نيله بطاقة صفراء ثانية، رد ليفانتي مجددًا بهدف تعادل قاتل عن طريق النمسوي إيفاني ندوكوي «90+10».

وهي المباراة الثانية التي يفشل فيها إشبيلية في حصد النقاط الثلاث بعد خسارته أمام برشلونة المتصدر بالعلامة الكاملة «24» بنتيجة 1-3 في المرحلة الماضية قبل التوقف الدولي، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الخامس.

في المقابل، فشل ليفانتي في الفوز للمباراة الرابعة تواليًا، في سلسلة شهدت خسارته مرتين وتعادله مثلهما، ليقبع في المركز السابع عشر برصيد ست نقاط من فوز وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم.