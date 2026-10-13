أنجيلو: ألعب في مركز جيسوس.. ورؤى المدربين تختلف

أكد البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، سعيه للتأقلم مع المتطلبات الفنية لمدربه الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مشيرًا إلى مشاركته في المركز ذاته الذي كان يلعب فيه تحت قيادة البرتغالي جورجي جيسوس، المدرب السابق لـ «الأصفر».

وفي مؤتمر صحافي أعقب الفوز على نيفتشي فرغانة الأوزبكي 3ـ1، الإثنين، ضمن ثاني جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، قال أنجيلو: «نزلنا إلى الملعب ونحن نعلم أننا نمثل نادي النصر، وعلينا الفوز في كل مباراة نخوضها».

وعن اختلاف دوره مع الفريق مقارنة بفترة جيسوس ذكر: «لعبت في المركز ذاته مع جيسوس، لكن رؤى المدربين تختلف، وأنا لاعب أنفذ ما يُطلب مني، وهذا ما شاهدتموه اليوم».

وأضاف: «العمل مع عبد الله الخيبري وسامو كوستا ممتاز، والانسجام موجود بيننا، كما يعتمد الأمر على طبيعة المنافس الذي نواجهه».

وعن بداية الفريق في البطولة، قال: «المباراة الأولى لم تكن جيدة، لكننا نمثل النصر، وعلينا الفوز دائمًا».

واختتم حديثه برسالة إلى الجماهير، قائلًا: «شاهدتم ما قدمناه طوال العام، وحققنا الدوري، ونحن بحاجة إلى دعمكم، ونعدكم بتقديم الأفضل».

وحصل «الأصفر» على أول 3 نقاط له في المجموعة، التي افتتحها بالخسارة 0ـ4 أمام العين الإماراتي ضمن الجولة الأولى.