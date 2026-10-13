بعد 6 هزائم.. فينيتسيا ينفصل عن ستروبا

أقال فريق فينيتسيا، الصاعد حديثًا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الثلاثاء، مدربه جيوفاني ستروبا، لتنتهي رحلته مع صاحب المركز الأخير دون أي نقطةٍ بعد ست خسائرَ خلال الموسم الجاري.

وقال النادي في بيانٍ مقتضبٍ: «يعلن فينيتسيا أنه أعفى جيوفاني ستروبا من مهمة الإشراف على الفريق الأول».

وتابع البيان: «يودُّ النادي البرتقالي والأخضر أن يشكر ستروبا وجهازه على العمل المنجز، والاحترافية، والتفاني، والالتزام خلال فترة الإشراف على الفريق».

وتحت قيادة ستروبا، الذي وصل يونيو 2025 بينما كان الفريق قد هبط للتو إلى الدرجة الثانية، عاد فينيتسيا مباشرةً إلى الدرجة الأولى بإنهائه الدوري في صدارة الدرجة الثانية.

لكنَّ النادي، الذي يملكه صندوق استثمارٍ أمريكي ويمثِّل مدينة البندقية، تلقَّى منذ بداية الموسم ست هزائمَ متتالية، كان آخرها الإثنين في برجامو «1ـ3»، ويملك أسوأ دفاعٍ في البطولة بتلقيه 16 هدفًا.

ويعدُّ فينيتسيا النادي الإيطالي الرابع الذي يُغيِّر مدرب فريقه منذ بداية الموسم بعد فيورنتينا، وبولونيا، وبارما.