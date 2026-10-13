السد والهلال.. الدوحة تحتضن المواجهة الـ 18

يبحث فريق الهلال الأول لكرة القدم عن انتصاره العاشر في المواجهات المباشرة أمام مضيفه السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويواجه الهلال فريق السد على ملعب جاسم بن حمد ضمن الجولة الثانية من البطولة، الثلاثاء.

والتقى الفريقان في دوري الأبطال 17 مرَّةً، انتصر الأزرق العاصمي في تسعٍ منها، وكسب السد أربعة لقاءاتٍ، وحضر التعادل في مثلها. وسجل الهلال 33 هدفًا، فيما تلقَّت شباكة 22.

وكان مشوار الهلال في النسختين الماضيتين انتهى قبل الوصول إلى النهائي على الرغم من تصدُّره مرحلة الدوري لمنطقة الغرب فيهما. واستهلَّ الفريق مشواره في البطولة الجارية بالفوز على الغرافة القطري.

في حين، تلقَّى السد، بطل الدوري القطري، خسارةً قاسيةً أمام الاستقلال الإيراني 0ـ3 في مباراته الافتتاحية.

وكانت هذه الخسارة بمنزلة الصدمة للفريق الذي يطمح إلى التتويج باللقب القاري، لا سيما أنه دخل المباراة بعد أن قدَّم مستوياتٍ جيدةً على الصعيد المحلي.

وسيعيد الفوز على الهلال الثقة إلى صفوف السد، لذا لن يدخر أي جهدٍ من أجل استعادة المسار الصحيح في مشواره بالبطولة.

ولن تكون المهمة سهلةً أمامه، إذ إن الهلال يتطلَّع أيضًا إلى الفوز باللقب بمسمَّاه الجديد للمرة الأولى منذ عام 2021.