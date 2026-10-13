أمام شباب الأهلي.. الاتحاد يستهدف الانتصار الأول

يستضيف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

واكتفى الاتحاد بالتعادل في مباراته الافتتاحية، في حين استهلَّ شباب الأهلي مشواره في البطولة بالفوز.

وضَمِنَ هدف الهولندي جورجينيو فينالدوم في الوقت المحتسب بدل الضائع تعادل الاتحاد 1ـ1 مع الشمال القطري. ويسعى الفريق السعودي، المتوَّج بلقب البطولة الآسيوية مرَّتين، إلى تجنُّب حاجته لتكرار مثل هذه النهاية الدرامية على أرضه.

ويبحث الاتحاد عن انتصاره الأول أمام شباب الأهلي في «النخبة»، إذ التقيا في مواجهةٍ سابقةٍ، 30 سبتمبر 2025، انتصر فيها الأخير 1ـ0.

في المقابل، استهلَّ شباب الأهلي مشواره في البطولة بالطريقة التي كان يتمناها بعد أن منح هدف يوري سيزار المبكر الفوزَ للفريق الإماراتي على تراكتور الإيراني.