حتى 2029.. دورتموند يمدد عقد كوفاتش

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، الثلاثاء، تمديد عقد الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، موسمين إضافيين، ليستمر في منصبه حتى صيف 2029.

وقال لارس ريكن، المدير الرياضي للنادي، في بيانٍ: «منذ تولي نيكو كوفاتش المسؤولية قبل أكثر من عامٍ ونصف العام نسير معه على الطريق الصحيح. لقد واصل تطوير أداء الفريق باستمرار، ويحظى بتقديرٍ كبيرٍ داخل نادينا».

من جانبه، ذكر كوفاتش، البالغ 54 عامًا: «لقد بدأنا معًا مسارًا واضحًا للتطوير، ووضعنا أسسًا مهمةً للمستقبل، ونرغب في البناء على ما حققناه حتى الآن».

وكان دورتموند تعاقد مع الألماني نوري شاهين في بداية صيف 2024 بعد موسمين تحت قيادة الكرواتي إدين ترزيتش، شهدا احتلال الفريق المركز الثاني في الدوري الألماني، إلى جانب خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

وأُقيل شاهين، لاعب دورتموند السابق، أواخر يناير 2025 بسبب تراجع النتائج، ليخلفه كوفاتش، مطلع فبراير من العام ذاته.

وعُيِّن المدرب الكرواتي في البداية بعقدٍ يمتد حتى صيف 2026 قبل أن يجدِّده النادي للمرة الأولى في أغسطس 2025، ليستمر حتى نهاية موسم 2026ـ2027.

وخلال النصف الثاني من موسمه الأول، نجح كوفاتش بصعوبةٍ في قيادة دورتموند إلى حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا موسم 2025ـ2026.

وفي الموسم الماضي، قاد الفريق إلى المركز الثاني في الدوري الألماني بفارق 16 نقطةً خلف بايرن ميونيخ، المتوَّج باللقب، بعدما جمع الأخير 89 نقطةً مقابل 73 لدورتموند.

وعلى الرغم من خسارته أمام بايرن 1ـ2 في كأس السوبر الألمانية، أغسطس الماضي، إلا أن الفريق استعاد توازنه، وحقق ستة انتصارات مقابل تعادلٍ واحدٍ في مختلف المسابقات، بينها أربعةٌ في «البوندسليجا»، وفوزٌ في دوري أبطال أوروبا، وآخر في كأس ألمانيا.

ويحتل دورتموند حاليًّا المركز الثاني في الدوري برصيد 13 نقطةً متقدمًا بفارق نقطتين على بايرن ميونيخ بعد مرور خمس جولاتٍ.

ويحلُّ الفريق الألماني ضيفًا على بودو جليمت النرويجي، الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعة الموحَّدة لدوري أبطال أوروبا.