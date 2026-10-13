أمام شعب حضرموت.. نيوم يفتتح المشاركات الخارجية

يفتتح فريق نيوم الأول لكرة القدم، الثلاثاء، مواجهاته في البطولات الخارجية على ملعب الوطني في تبوك.

ويواجه الفريق نظيره شعب حضرموت اليمني ضمن الجولة الأولى من منافسات النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية.



وأوقعت قرعة البطولة نيوم في المجموعة الأولى إلى جانب الدحيل القطري، والشباب العُماني، وشعب حضرموت اليمني.

ويتسلَّح نيوم في المباراة بتسعة عناصرَ أجنبيةٍ، هم مالانج سار، ومهند أبو طه، وجورجيوس ماسوراس، وفالنتين فادا، وسعيد بن رحمة، وأمادو كونيه، وناثان زيزي، ومارسين لولكا، وألكساندر لاكازيت.

ويحتل الفريق المركز الخامس في دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطةً من خمسة انتصاراتٍ، وتعادلٍ، مقابل خسارتين.