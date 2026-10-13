أخضر الكريكت ينتزع لقب التصفيات الآسيوية

تُوِّج المنتخب السعودي للكريكت بلقب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية التمهيدية المؤهلة إلى كأس العالم للكريكت T20 لعام 2028 قبل جولةٍ من ختام المنافسات التي تُجرى في ماليزيا بعد تحقيقه أربعة انتصاراتٍ متتالية، ودون أي خسارةٍ.

وحسم الأخضر السعودي اللقب عقب فوزه على الصين بفارق 64 ركضةً، ليواصل سلسلة انتصاراته، ويضمن تأهله إلى المرحلة المقبلة من التصفيات الآسيوية.

واستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة بالفوز على سنغافورة بفارق 75 ركضةً، ثم تغلَّب على المنتخب الماليزي، المستضيف، بفارق ثلاثٍ، وفاز بعدها على هونج كونج بفارق عشرٍ، ليختتم انتصاراته بتجاوز الصين.

ويتصدر الأخضر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد ثماني نقاطٍ من أربع مبارياتٍ، متقدمًا على هونج كونج، وماليزيا، وسنغافورة، والصين، والمالديف.

و تتبقَّى للمنتخب السعودي، الذي حسم اللقب وضَمِن التأهل، مواجهةٌ أخيرةٌ أمام المالديف، الأربعاء.

ويُعدُّ هذا الإنجازُ الثالثَ للمنتخب السعودي في البطولات الرسمية التي ينظِّمها الاتحاد الآسيوي للكريكت «ACC»، والاتحاد الدولي «ICC».