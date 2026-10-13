بيع صقر الدبدبة بـ 106 آلاف ريال

شهد اليوم الثالث من مزاد المركز الوطني للصقور 2026، الذي ينظِّمه حتى 30 نوفمبر المقبل، الإثنين، عرض فرخ شاهين طرح منطقة حفر الباطن «الدبدبة»، اشترك فيه أربعة طواريح.

وبدأت المزايدة على الطير بمبلغ 60 ألف ريالٍ، وبيع بـ 106 آلافٍ.

ويقتصر استقبال الصقور في المزاد على فروخ الشاهين البحري المهاجر التي تُطرح داخل السعودية فقط، ولا يشمل الشاهين القرناس، والصقر الحر دعمًا لاستدامتهما والمحافظة على سلالاتهما.

ويستمر استقبال صقور الطرح المحلي على مدى شهرين، فيما تُنقل ليالي المزاد عبر القنوات التلفزيونية، ومنصات التواصل الاجتماعي لإتاحة متابعة المزاد للصقَّارين والمهتمين.

ويوفر المركز الوطني للصقور عديدًا من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ تستقبل فرق المركز في مختلف المناطق مالك الصقر «الطاروح»، ويتكفَّل المركز بتأمين السكن، والنقل لمُلَّاك الصقور إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزادٍ تنافسي مباشرٍ وسريع.