«الخليجية».. الطريس يقود الدحيل والشباب وخليل يضبط نيوم وحضرموت

أسندت لجنة الحكَّام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة فريق نيوم مع ضيفه شعب حضرموت اليمني، الثلاثاء، إلى الحكم البحريني أحمد خليل، وكلَّفت الإماراتي محمد الهرمودي بقيادة مباراة الاتفاق وكاظمة الكويتي، الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية، وفق ما أعلنه الاتحاد في موقعه الرسمي.

واختارت اللجنة الحكم السعودي خالد الطريس لإدارة لقاء الدحيل القطري والشباب العُماني، ومواطنه عبد الله الشهري لقيادة مباراة النصر الإماراتي والرفاع البحريني.

وأعلنت اللجنة تعيينات طواقم التحكيم المكلَّفين بإدارة مباريات الجولة الأولى من منافسات النسخة الثالثة من البطولة، التي تشهد تنظيم ست مبارياتٍ، الثلاثاء والأربعاء.

وأسندت إدارة مباراة فريق نيوم السعودي أمام شعب حضرموت اليمني، التي تجرى على ملعب النادي الوطني في تبوك، إلى الحكم البحريني أحمد خليل، ويساعده مواطناه صلاح الجناحي وسلمان طلاسي، ومحمد راشد حكمًا رابعًا، فيما يقود غرفة تقنية الفيديو الإماراتي يحيى الملا، ويساعده البحريني فيصل علوي، ويُقيِّم المباراة العُماني عبد الله الجرداني، والبحريني عبد الله النعمة مراقبًا للمباراة.

وكلفت اللجنة الحكم السعودي خالد الطريس بإدارة مواجهة الدحيل القطري والشباب العُماني، التي يستضيفها ملعب عبد الله بن خليفة في الدوحة، ويساعده عبد الرحيم الشمري، وسعد السبيعي، فيما يتولى عبد الله زربان مهمة الحكم الرابع، ويقود غرفة تقنية الفيديو العراقي علي حسين، ويساعده الإماراتي علي راشد، ويُقيِّم البحريني عبد الشهيد عبد الأمير الحكام، ويراقب السعودي عبد الله القباني المباراة.

واختارت اللجنة الحكم الإماراتي محمد الهرمودي لقيادة مباراة الاتفاق السعودي وكاظمة الكويتي، التي تُنظَّم على ملعب الأول في الدمام، ويساعده مواطنه سبت عبيد سرور، والقطري رمزان النعيمي، واختير سهيل الملا لمهمة الحكم الرابع، والقطري عبد الرحمن جاسم لتقنية الفيديو، ويساعده مواطنه فيصل الشمري، ويُقيِّم العُماني حمد المياحي الحكام، ويتولى البحريني محمد حسين مهمة مراقب المباراة.

ويقود مباراة قطر القطري والزوراء العراقي، التي يستضيفها ملعب سحيم بن حمد في الدوحة الكويتي علي محمد، ويعاونه مواطناه سعود الرشيدي وطلال الشمري، واختير السعودي خالد الأحمري حكمًا رابعًا، ومواطنه رائد الزهراني لتقنية الفيديو، ويساعده إبراهيم الدخيل، فيما يتولى الإماراتي سلطان ساحو مهمة مقيِّم الحكام، والكويتي خالد شخص مهمة مراقب المباراة.

وأسندت اللجنة إلى الحكم السعودي عبد الله الشهري قيادة مباراة النصر الإماراتي والرفاع البحريني، التي تجرى على ملعب آل مكتوم في دبي، ويساعده العُماني أبو بكر العمري، ومواطنه حمود الشعيبي، واختير محمد المانعي حكمًا رابعًا، فيما يدير غرفة الفيديو الكويتي عبد الله الكندري، ويساعده السعودي فيصل القحطاني، ويتولى مولى حسين من قطر مهمة تقييم الحكام، ومواطنه حسين الشرشني مراقبة المباراة.

وستُدير صافرة العُماني محمد المانعي لقاء عجمان الإماراتي وضيفه أربيل العراقي، الذي يجرى على ملعب راشد بن سعيد، ويعاونه مواطناه رشاد الحكماني، وعمر العلوي، ويتولى محمد مراد مهمة الحكم الرابع، والسعودي عبد الله الشهري تقنية الفيديو، ويساعده الإماراتي سالم العبري، فيما اختير السعودي مرعي العواجي لمهمة مقيِّم الحكام، والقطري إبراهيم السليطي لمراقبة المباراة.