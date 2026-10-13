صحف العالم: لفتة رونالدو مع الشعار السعودي مؤثرة

تجاوزت لقطة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، حدودَ المستطيل الأخضر حينما قبَّلَ شعار السعودية على قميص الفريق العاصمي، ثم حمل عقب صافرة النهاية وشاحًا أخضرَ، كُتِبَ عليه «المملكة العربية السعودية»، إذ حظيت هذه اللفتة باهتمام وسائل الإعلام العالمية ومختلف منصات التواصل الاجتماعي.

ومن إسبانيا، نشرت صحيفة «AS» تقريرًا مرئيًّا بعنوان «لفتة تضامنٍ من كريستيانو بوشاحٍ تقليدي من السعودية». وأظهرَ النجمُ البرتغالي تضامنه عقب الأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة.

أمَّا صحيفة «A Bola» البرتغالية، فتناولت المشهد في تقريرٍ، حمل عنوان «بعد رفع شعار السعودية.. الاتحاد البرتغالي يوجِّه رسالةً إلى رونالدو»، أشارت فيه إلى أن الاتحاد البرتغالي احتفى بهدف «الدون» على نيفتشي الأوزبكي الذي رفع رصيده إلى 981 هدفًا في مسيرته.

وفي بريطانيا، تناولت منصة «talkSPORT» اللقطة تحت عنوان «كريستيانو رونالدو يظهر في لفتةٍ مؤثرةٍ بعد تأخر المباراة وسط الهجمات على السعودية»، مركِّزةً على تقبيله الشعار السعودي قبل انطلاق المواجهة، ثم ظهوره بالعلم السعودي عقب نهايتها.

في حين نشرت منصة «Tribuna.com» تقريرًا بعنوان «كريستيانو رونالدو يقبِّل الشعار السعودي»، مبينةً أن اللفتة جاءت تعبيرًا عن تضامن اللاعب مع السعودية، وتأكيدًا على انتمائه إليها، مشيرةً إلى أن الشعار الذي قبَّله يضمُّ النخلة والسيفين، وأن اللقطة لاقت تفاعلًا واسعًا بين الجماهير.

وفاز النصر على نيفتشي فرجانة الأوزبكي، الإثنين، 3ـ1 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.